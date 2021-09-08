Воронеж, 16 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Маршрутный автобус ЛиАЗ попал в автоаварию в Воронеже днём 16 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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Авария произошла около 12:30 на улице Кольцовской у дома №82. По предварительным данным, 32-летний местный житель, управляя автобусом ЛиАЗ, двигаясь по маршруту №113, не выдержал необходимую дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 26-летнего местного жителя.

Водитель автомобиля получил травмы и госпитализирован. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе и сентябре в Воронеже произошло несколько происшествий с участием автобусов, самое громкое из которых — взрыв 12 августа, в результате которого погибли два человека.