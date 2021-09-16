Тара, Омская область, 16 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Омской области следствие проводит проверку по факту травмирования людей в результате возгорания в городе Таре. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в региональном следственном управлении СКР.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Газ

Инцидент произошёл ночью 16 сентября. В одном из жилых домов в Таре взорвался газ. Был зафиксирован хлопок газовоздушной смеси, а затем произошло возгорание.

По предварительным данным, причиной хлопка и возгорания стала утечка бытового газа. Пострадали 61-летний мужчина и его 82-летняя мать. Женщина госпитализирована.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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