Москва, 16 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Прогнозы Минсельхоза РФ о стабильности цен на молоко и мясо всех видов вызывают сомнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Мясо

«С прогнозами Минсельхоза можно согласиться частично, в частности относительно ожидаемого роста производства свинины и восстановления прежних объемов производства мяса птицы, — сказал Рамазанов. — Однако в прогнозах ведомства относительно стабильности цен на молоко и мясо всех видов приходится сомневаться. Об этом свидетельствует рост цен в начале сентября, когда на самом деле должно было произойти некоторое сезонное падение цен. На этот период приходится начало увеличения предложения со стороны сельхозпроизводителей, которые стараются оптимизировать количество поголовья к зиме, избавляясь от излишков».

Напомним, как сообщалось ранее, Минсельхоз пообещал стабильную ситуацию с ценами на мясо и молоко.