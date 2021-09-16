Эксперт усомнился в прогнозах Минсельхоза РФ по ценам на мясо
Москва, 16 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Прогнозы Минсельхоза РФ о стабильности цен на молоко и мясо всех видов вызывают сомнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
«С прогнозами Минсельхоза можно согласиться частично, в частности относительно ожидаемого роста производства свинины и восстановления прежних объемов производства мяса птицы, — сказал Рамазанов. — Однако в прогнозах ведомства относительно стабильности цен на молоко и мясо всех видов приходится сомневаться. Об этом свидетельствует рост цен в начале сентября, когда на самом деле должно было произойти некоторое сезонное падение цен. На этот период приходится начало увеличения предложения со стороны сельхозпроизводителей, которые стараются оптимизировать количество поголовья к зиме, избавляясь от излишков».
Напомним, как сообщалось ранее, Минсельхоз пообещал стабильную ситуацию с ценами на мясо и молоко.