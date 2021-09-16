Москва, 16 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В России до конца 2021 года продолжится активизация автомобильного рынка. Об этом 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры финансового рынка РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова, комментируя информацию о том, что в РФ в 2021 году вырос объем выдачи автокредитов.

Авторынок

«Такой рост увеличит объемы прибыли у автодилеров. Помимо этого, сами производители уже загружены заказами по поставкам авто, что, несомненно, улучшит их показатели оборачиваемости, — сказала Ермилова. — До конца года можно будет ожидать дальнейшей активизации покупки авто. Граждане также желают успеть купить авто по старым ценам. Многие заказы уже сделаны. Если будет наблюдаться рост цены, пока машина доедет до дилера, то, скорее всего, он будет предлагать интересные варианты, чтобы сохранить покупателя. В начале следующего года из-за праздников может быть снижение объемов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермилова объяснила, в чем причина роста автокредитования в РФ.