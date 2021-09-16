Владикавказ, 16 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Северной Осетии после гибели пациентов в больнице скорой помощи медучреждению выделят 113 млн рублей на ремонт кислородной системы. О решении врио главы региона Сергея Меняйло сообщили 16 сентября в его пресс-службе.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

На выделенные средства будет полностью отремонтирована система подачи кислорода. Все работы, как заверил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев, будут проведены в соответствии с требованиям регламента под контролем специалистов Ростехнадзора и Росздравнадзора.

Работы по реконструкции системы будут завершены до конца октября 2021 года. Помимо ремонта в больнице скорой медицинской помощи, будут установлены две новые емкости для кислорода в Республиканской клинической больнице.

Напомним, 9 августа в Северной Осетии в результате аварии в системе подачи кислорода погибли девять пациентов больницы скорой медицинской помощи.

Читайте также: Девять пациентов умерли во Владикавказе из-за отказа кислородной системы