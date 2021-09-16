Салоники, Греция, , 14:24 — REGNUM В течение следующих нескольких лет в сектор информации и телекоммуникаций Греции будет направлено 6 миллиардов евро. Об этом заявил министр цифрового управления страны Кирьякос Пирракакис в среду во время обсуждения с представителями компаний греческого рынка информационных технологий и телекоммуникаций в помещении Международной ярмарки в Салониках. Об этом сообщает 16 сентября AMNA.

Цифровизация Media.tj

«Этот пакет позволит финансировать проекты, которые не только закроют раны прошлого, но и откроют двери в будущее», — сказал он. Относительно же Фонда восстановления ЕС, уточнил министр, Европейская комиссия объявила, что около 20 процентов выделяемых ресурсов в каждой стране должны быть направлены на проекты в области информационных технологий и телекоммуникаций. В Греции эта доля составляет около 25 процентов, и вместе с другими финансовыми возможностями эти деньги создают очень большой источник финансирования, который позволит стране реализовывать «не только то, что необходимо, но и то, что желательно».

«Мы говорим примерно о 6 миллиардах евро на эту область в ближайшие годы. Я с оптимизмом смотрю на то, что этот огромный проект будет реализован», — подчеркнул он.