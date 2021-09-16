Варна, Челябинская область, 16 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Варне Челябинской области задержан гражданин, подозреваемый в мошенничестве с пособием по безработице. Об этом сообщает областной главк МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Под подозрение попал мужчина 1964 года рождения. Оказалось, что он получал пособие и при этом работал по договору гражданско-правового характера. Всего ему незаконно выдали более 19 тыс. рублей.

Сейчас гражданину грозит арест до четырёх месяцев. Суда он дожидается на свободе.