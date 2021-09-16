Москва, 16 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Цифровой рубль необходим России как элемент современной финансовой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала высказывание первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, который не исключил того, что криптовалюты — это «высокотехнологичная финансовая пирамида».

Cbr.ru Цифровой рубль

«Биткоин сегодня является одним из способов ухода от налогов, вывода денежных средств из легальной экономики. О скором развале криптопирамиды говорить пока еще рано, так как многие игроки видят потенциал доходности биткоина, — сказала Скрыль. — Что касается цифрового рубля, то он необходим России как элемент современной мировой финансовой системы. Но его внедрение необходимо поддерживать технологически — строя соответствующую инфраструктуру и проводя практические испытания, а не формальными нормами, ограничивая риски «эмоциональных инвесторов».

Напомним, что, по словам Швецова, необходимо огораживать «возможности для эмоциональных покупок» криптовалют.