Москва, 16 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Туристы из России могут отдыхать без карантина на курортах четырех провинций Таиланда. Спрос начал оживать, но очень медленно, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таиланд

Вакцинированным «Спутником V» (одобрена только одна российская вакцина) туристам можно отдыхать таких провинциях как — Пхукет, Краби (острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли), Сураттхани (курорты Самуи, Пханган и Тао) и Пханг Нга (курорт Кхао Лак и острова Яо).

Для въезда в Таиланд сроком до 30 дней российским туристам виза не нужна. Смягчение требований въезда в Таиланд для граждан РФ нивелируется отсутствием прямого авиасообщения, которое так и не было возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, Управление по туризму Таиланда предложило новый план посещения иностранными туристами страны, который называется «7+7».

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