Москва, 16 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Негативное отношение официальных представителей Центрального банка РФ к биткоину совершенно оправданно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала высказывание первого зампреда Банка России Сергея Швецова о том, что ЦБ РФ будет так работать с банковской системой, чтобы тормозить платежи в пользу криптобирж.

Криптовалюта

«Негативное отношение официальных представителей ЦБ РФ к биткоину совершенно оправданно, — сказала Скрыль. — Было бы странно наблюдать поддержку криптовалюты, которая ничем не обеспечена. Рынок биткоина децентрализован и слабо поддается регулированию, в отличие от цифровой валюты, официально эмитированной государством. Главный плюс государственной цифровой валюты в том, что она станет инструментом для контроля незаконных переводов денежных средств и обхода санкций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России часть краткосрочных депозитов и счетов до востребования перейдет в форму цифрового рубля.