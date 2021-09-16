Вашингтон, 16 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. С 23 на 27 сентября перенесен запуск девятого американского спутника серии Landsat, предназначенного для дистанционного зондирования Земли. Об этом 16 сентября сообщает на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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«Установка аппарата на ракете-носителе Atlas V на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии отложена из-за сильных порывов ветра и необходимости учитывать интересы других пользователей этой базы. Как ожидается, запуск Landsat 9 будет осуществлен не ранее 27 сентября», — говорится в сообщении.

При этом изучение поверхности Земли с орбиты в рамках совместного проекта NASA и Геологической службы США ведется с 1972 года, когда был запущен спутник Landsat 1. На указанных космических аппаратах установлено наиболее совершенное оптическое и инфракрасное оборудование, которое позволяет получать информацию о глобальных изменениях климата и вести контроль за водными, сельскохозяйственными и природными ресурсами планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посадка спускаемого аппарата китайского космического корабля «Шэньчжоу-12», на борту которого находятся три космонавта, будет произведена 17 сентября.