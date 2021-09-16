Красноярск, 16 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Ещё 21 человек с диагнозом COVID-19 скончался в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии жертвам коронавирусной инфекции стали 5524 жителя Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе коронавирус выявлен у 111 100 человек, выздоровели 97 856 красноярцев.