Краснодар, 16 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Около семи тысяч человек остались без света из-за аварий на энергосетях в Краснодаре 16 сентября.

Rosseti.ru Ремонт электросетей

По информации «Кубанских новостей», в 11:20 поступила информация об аварийном отключении в Центральном округе — на улицах Красной, Гаврилова, Коммунаров и в переулке Орловском, эта авария оставила без света около двух тысяч человек, а также два детсада.

В Прикубанском округе произошло сразу три аварийных отключения — первой в 11:20, в зону отключения попали 1,1 тыс. жителей, в 11:50 в том же округе без света остались 1,9 тыс. жителей на девяти улицах, а в 12:05 без света остались ещё две тысячи жителей, в зону отключения попало 12 многоквартирных и 205 частных домах.

В общей сложности без света в Краснодаре остались около семи тысяч человек человек. Причиной стали повреждения на линии электропередачи.