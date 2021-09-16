Подгорица, 16 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Черногорское движение URA «не отступит ни на шаг» от принципов соглашения, которое в сентябре 2020 года подписали перед формированием правительства три коалиции — «За будущее Черногории», «Мир — наша нация» и «Черным по белому». Об этом 16 сентября заявил лидер движения и вице-премьер черногорского правительства Дритан Абазович.

Дритан Абазович

Так Абазович прокомментировал предложение по реконструкции правительства Черногории, которое составили «Демократы» и «Демократический фронт».

«Европейская, гражданская и экологичная Черногория, которая считает евроинтеграцию главным государственным приоритетом — это наши основные принципы, от которых мы никогда не откажемся. Кто не желает такого государства, может искать других партнеров, но URA в этом участвовать не будет», — процитировало агентство «Танюг» слова Абазовича.

Напомним, что ранее «Демократы» и «Демократический фронт» опубликовали совместное обращение, в котором говорится о необходимости реконструкции действующего правительства. Вместо существующих 12 предлагается создание 18 министерств. При этом три министра могли бы одновременно исполнять должность вице-премьера. В правительстве Здравко Кривокапича, которое было сформированное как «экспертное», участвует лишь один политик — Дритан Абазович. При этом он занимает должность вице-премьера.