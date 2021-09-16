Варшава, 16 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. За последние сутки в Польше было зафиксировано 311 попыток незаконного пересечения границы республики с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 16 сентября.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Сообщается, что все попытки незаконного пересечения границы были пресечены, при этом два нелегала были задержаны. Они оказались гражданами Ирака. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.