Саратов, 16 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Саратове городские власти приняли решение при реконструкции новых уличных пространств предусматривать обязательную установку общественных туалетов.

Туалет

По информации мэрии, в текущем году два автономных модульных туалета появились на благоустраиваемой территории Набережной Космонавтов, еще три — на Новой Набережной в районе пляжа. Все они приспособлены для использования маломобильными группами населения и оборудованы пеленальными столиками для детей.

В настоящее время ведется монтаж еще пяти таких объектов на пешеходном кольце. На бульваре по улице Рахова на пересечении с улицей Мичурина, а также на улице Волжская на пересечении с улицей Соборная уже установлены и подключены к коммуникациям модульные туалеты. На улице Рахова на пересечении с улицей 2-я Садовая, на площади Кирова и на смотровой площадке перед зданием аэропорта туалеты будут установлены в ближайшее время.

Общественные туалеты могут эксплуатироваться круглогодично и являются антивандальными. Они подключены к центральным коммуникациям и бесплатны для посещения, уточнила пресс-служба мэрии.

ИА REGNUM напоминает, спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал власти Саратова за недостаточное количество предоставленных услуг, связанных с комфортом жителей, в частности, по большому пешеходному кольцу.

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