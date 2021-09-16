Москва, 16 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Сложившуюся на сегодняшний день в православном мире ситуацию можно оценить как кризисную. Об этом на конференции «Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения» 16 сентября заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Православие

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«О кризисе ясно свидетельствуют серьёзные разногласия, сложившиеся между православными, о том, как мы понимаем устройство Вселенского православия», — пояснил патриарх.

Он отметил, что серьёзное беспокойство вызывает положение дел в семье поместных православных церквей.

«В этом кризисе усматривается, конечно, влияние определенных политических сил — вся история церкви сопровождалась этим влиянием, и нельзя отрицать, что в мире есть те, кто хотел бы разрушить устои православной жизни, посеять вражду и разделение между народами», — подчеркнул патриарх Кирилл.

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«Как предстоятель Русской православной церкви […] не могу не испытывать личной боли от происходящего в наших взаимоотношениях с Константинопольским патриархатом и с теми церквями, которые были втянуты Константинополем в признание так называемой автокефальной украинской церкви», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сербская православная церковь, наряду с некоторыми другими поместными церквями, в настоящее время подвергается очень мощному давлению со стороны США. По его словам, Вашингтон задался целью расколоть мировое православие.