Патриарх Кирилл заявил о кризисе в мировом православии
Москва, 16 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Сложившуюся на сегодняшний день в православном мире ситуацию можно оценить как кризисную. Об этом на конференции «Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения» 16 сентября заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Он отметил, что серьёзное беспокойство вызывает положение дел в семье поместных православных церквей.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сербская православная церковь, наряду с некоторыми другими поместными церквями, в настоящее время подвергается очень мощному давлению со стороны США. По его словам, Вашингтон задался целью расколоть мировое православие.