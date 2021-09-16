Евросоюз признал цифровой ковид-сертификат Панамы
Панама, 16 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Евросоюз признал цифровые ковид-сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные на территории Панамы. Об этом в своём аккаунте в Twitter написала глава МИД Панамы Эрика Муньес.
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«Отличные новости! Евросоюз признал ковид-сертификат Панамы для путешествий. Панама становится первой страной в регионе, имеющей одобренный Евросоюзом цифровой ковид-сертификат», — написала Муньес.
Таким образом, граждане Панамы, прошедшие полную стадию вакцинации от COVID-19 и получившие электронный сертификат, смогут посещать Евросоюз.
Муньес также подчеркнула, что соответствующие усилия были приоритетом в повестке дня правительственной канцелярии в сотрудничестве с Агентством по инновациям Панамы и минздравом страны, чтобы граждане смогли безопасно путешествовать в ЕС.