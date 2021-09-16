Панама, 16 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Евросоюз признал цифровые ковид-сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные на территории Панамы. Об этом в своём аккаунте в Twitter написала глава МИД Панамы Эрика Муньес.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

«Отличные новости! Евросоюз признал ковид-сертификат Панамы для путешествий. Панама становится первой страной в регионе, имеющей одобренный Евросоюзом цифровой ковид-сертификат», — написала Муньес.

Таким образом, граждане Панамы, прошедшие полную стадию вакцинации от COVID-19 и получившие электронный сертификат, смогут посещать Евросоюз.

Муньес также подчеркнула, что соответствующие усилия были приоритетом в повестке дня правительственной канцелярии в сотрудничестве с Агентством по инновациям Панамы и минздравом страны, чтобы граждане смогли безопасно путешествовать в ЕС.