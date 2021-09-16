Киев, 16 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Конституционный суд Украины продолжает рассматривать вопрос о неконституционности земельной реформы и предлагает перевести заседания по этому вопросу в закрытый режим.

Andr Datskiy Украинская земля. Село Подольское. Украина

Об этом в эфире украинского телевидения заявил 16 сентября министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Министр отметил, что для властей важно, чтобы был «прямой эфир» и люди слышали аргументы за и против.

«Мы ничего не боимся, мы открыты к диалогу… Закрытое заседание в письменной форме — это ничто иное, как попытка наших оппонентов просто перейти к затягиванию процессов, чтобы был постоянно на слуху вопрос Конституционного суда, но окончательного решения не было», — отметил он.

Лещенко считает, что через год или два восприятие земельной реформы в украинском обществе «кардинально изменится с точки зрения понимания процесса и поддержки самой реформы». Также он напомнил, что в законодательстве прописана возможность референдума как инструмента, с помощью которого украинское общество может самостоятельно принимать решения, касающиеся земли.

ИА REGNUM напоминает, что рынок земли на Украине официально заработал с 1 июля, несмотря на то, что законность реформы до сих пор рассматривается в суде. Согласно официальным данным, к середине сентября количество сделок по купле-продаже земельных участков пересекла отметку в 15,5 тысяч. Больше всего таких сделок заключили в Кировоградской, Харьковской и Полтавской областях. Власти намерены провести референдум, на котором будет решаться вопрос продажи земли иностранцам.