Москва, , 14:06 — REGNUM Белоруссия стремится к созданию своего порта, но не хочет оплачивать его постройку. Об этом 16 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Порт

«Помимо проблем с железнодорожными перевозками, у Белоруссии могут возникнуть серьёзные проблемы с использованием портовой инфраструктуры», — отметил эксперт.

Российские компании строят в портах терминалы и другую инфраструктуру, которой у Белоруссии нет, сообщил эксперт. Эта инфраструктура серьёзно загружена, свободных мощностей очень мало или они отсутствуют совсем, отметил Суздальцев.

Напомним, Белоруссия в лице премьер-министра этой страны Романа Головченко ранеезаявляла о желании построить свой терминал.

«Убеждён, что белорусская сторона будет требовать от России построить ей порт с инфраструктурой в долг, после чего будет ожидать списания этих долговых обязательств», — заявил Суздальцев.

Она убеждён, что российская сторона на такие условия не пойдёт."Белорусской стороне придётся арендовать землю и строить на ней портовую инфраструктуру самостоятельно» — заключил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, у белорусского экспорта калийных удобрений могут возникнуть сложности в перевалке через литовский порт Клайпеда из-за объявленных против Белоруссии санкций.