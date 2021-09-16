Керчь, Крым, 16 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Более 300 благоустроенных квартир получили семьи сотрудников РОсгвардии в Крыму. Об этом 16 сентября написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Сегодня вместе с главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктором Васильевичем Золотовым вручили ключи от новых квартир сотрудникам Росгвардии», — написал Аксёнов.

П информации пресс-службы главы Крыма, для семей сотрудников Росгвардии под ключ сдано более 300 квартир в трёх домах, строительство велось с 2018 года.

«Хотелось бы особо подчеркнуть, что качественному решению задач социального обеспечения способствует также высокий уровень межведомственного взаимодействия органов управления всех уровней. И досрочный ввод в эксплуатацию жилого комплекса в Симферополе является наглядным примером совместной конструктивной работы федеральных и региональных властей», — Виктор Золотов.

Золотов также добавил, что в 2021 году в Керчи начнется строительство военного городка Росгвардии — планируется построить три жилых дома по 108 квартир для проживания семей личного состава, который обеспечивает безопасность транспортных и энергетических переходов в Керченском проливе.