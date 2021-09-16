Оренбург, 16 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Оренбурге граждане, чьи дома сгорели в центре города в августе, получат по 100 тыс. рублей. Помощь выделяется за счет резервного фонда мэрии, сообщает пресс-служба городской администрации.

56.mchs.gov.ru Последствия пожара в центре Оренбурга

Комиссия чиновников определила размер матпомощи за сгоревшее имущество. На одно жилое помещение полагается 100 тыс. рублей. Если жилое помещение находится в общей собственности граждан, помощь перечисляется в равных долях каждому участнику долевой собственности либо одному из собственников жилого помещения при наличии соглашения между собственниками. На 15 сентября в муниципальное управление соцзащиты подано 14 пакетов документов для оказания помощи. Выплаты начнутся с 20 сентября.

В мэрии затруднились назвать размер выплаты и сроки ее выделения погорельцам на приобретение новых квартир или домов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за пожара в историческом центре Оренбурга 14 августа вводили режим ЧС. Уничтожено и поврежден 26 помещений. Ранее пострадавшим горожанам выплатили единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей.