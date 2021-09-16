Париж, 16 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В результате того, что автобус, перевозивший 49 пассажиров, включая студентов колледжа, съехал с дороги в коммуне Шанже в департаменте Майен, пострадали 20 человек. Об этом 16 сентября сообщает телеканал BFM.

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Отмечается, что в префектуре подтвердили, что в аварии не участвовали другие транспортные средства и автобус оказался в «неустойчивом положении» на обочине дороги.

При этом водитель транспортного средства рассказал прибывшем на место ДТП следователям, что она почувствовала себя плохо. Кроме того, по данным полиции, двое из числа пострадавших пребывают в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября при столкновении четырёх легковых машин, автобуса с туристами и грузовика погибли шесть человек.