Москва, , 14:00 — REGNUM В Москве зарегистрировали на стартующее 17 сентября онлайн-голосование более 2 млн избирателей. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Онлайн (сс) hamonazaryan1

В мэрии рассказали о завершении проверки поданных заявлений, по итогам которой в итоговый список пользователей вошли 2 014 765 человек. Всего было подано более 2,3 млн заявлений.

Возможность проголосовать на выборах в Госдуму, Мосгордуму и на муниципальных выборах будет сохраняться в течение трёх дней — с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

Те, кто не прошёл проверку, смогут отдать свой голос на избирательном участке.