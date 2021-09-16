Махачкала, 16 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Дагестане число носителей коронавируса за прошедшие сутки увеличилось еще на 121 человека. Общее количество заразившихся за все время пандемии достигло 50 224 человек, сообщили 16 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число выздоровевших за те же сутки превысило число заболевших COVID-19, составив 166 человек. Всего сумели справиться с болезнью 45 989 пациентов. При этом в настоящее время на лечении находятся 2755 жителей республики.

За прошедший день был зафиксирован один случай смерти пациента с COVID-19, а общее число случаев летального исхода достигло в Дагестане 2387.

Между тем главный санитарный врач Дагестана Николай Павлов считает ситуацию по коронавирусу в регионе достаточно сложной и предлагает сохранить ограничительные меры до конца сентября.