Киев, , 14:00 — REGNUM На Украине в настоящий момент никто не может чувствовать себя защищенным и полагаться на справедливые суды.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Об этом 16 сентября в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политический эксперт, профессор социологи Павел Кутуев.

Эксперт напомнил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что он не будет подавать апелляцию на последнее продление ему домашнего ареста, так как считает украинскую судебную систему полностью зависимой от офиса президента, а соответственно, неспособной вершить правосудие. Кутуев подчеркнул, что если оппозиция и ее лидер на Украине подвергаются политическим гонениям, то ни о каком верховенстве права в стране не может идти и речи.

«Если топовый политик не может полагаться на защиту в украинских судах, то о чем говорить инвестору, предпринимателю, которые не имеют политической влиятельности? Это создает опасную ситуацию для любого экономического агента и отпугивает потенциальных инвесторов, что приводит к ухудшению экономической ситуации», — констатировал Кутуев.

Социолог отметил, что на Украине далеко не каждый имеет такую юридическую квалификацию и многолетний опыт в политике, как Медведчук, но даже он оказался бессилен перед давлением, которое сегодня действующая власть оказывает на правоохранительную и судебную систему.

«Демократия не возможна без оппозиции. Оппозиция — это не те, кто нам нравятся, а те, кто являются политически активными, не имеют доступа к государственной машине, но имеют программу действий, и в рамках правового поля конкурируют за то, чтобы получить доступ к политической системе, стать большинством и проводить свою политику. Власть и оппозиция всегда имеют возможность поменяться местами мирным, правовым способом», — констатировал Кутуев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября. Лидер ОПЗЖ заявил, что принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания ему меры пресечения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отметив, что там его жалобы уже приняты к рассмотрению. Медведчук твердо убежден, что те, кто разрушает систему правосудия Украины и принимают неправомерные решения, будут наказаны.