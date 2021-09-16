Емельяновский район, Красноярский край, 16 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края проводит проверку по информации об осушении водного объекта в деревне Мужичкино Емельяновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Pixabay.com Озеро

В проверке также принимают участие специалисты краевого минэкологии, Енисейского бассейнового водного управления и Среднесибирского УГМС.

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению водного законодательства. Также будет проверена законность проведённых работ по осушению.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на рассмотрении в Емельяновском районном суде находится иск районного прокурора о признании отсутствующим права собственности на земельный участок с водоёмом в деревне Мужичкино, снятии его с кадастрового учёта.

Напомним, ранее в соцсетях распространилась информация о том, что депутат, приватизировавший озеро в указанной деревне, осушил его и планирует сажать картофель на этом месте.

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