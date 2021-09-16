Магнитогорск, Челябинская область, 16 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области судят двоих жителей Чебоксар. Об этом сообщает областное управление СКР.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

Им вменяют кражи. По версии следствия, с помощью фишинговых сайтов эти граждане похитили деньги у восьмерых человек в размере более 130 тыс. рублей.

Теперь обоим грозит до шести лет лишения свободы. Их уголовное дело уже рассматривается в суде.