Москва, 16 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Число запросов жителей России на семейный доход в размере более 120 тыс. рублей в месяц выросло с 11% в 2019 году до 25% в 20 201 году. Это самое высоко е значение за всю истории наблюдений, приводит данные исследовательский холдинг «Ромир».

Realty-ask.ru Доходы

Доход от 90 до 120 тыс. рублей в месяц устроил бы 23% опрошенных. По мнению 28% респондентов, «нормальная жизнь» начнется с доходом от 60 до 90 тысяч рублей (в 2019 году — 30%).

Хватило бы 45−60 тыс. рублей 17% опрошенных (25% в 2019 году), 30−45 тыс. рублей — 6% Лишь1% граждан считают, что для «нормальной жизни» хватит 20−30 тыс. рублей. Доход до 20 тыс. рублей никто не назвал.

Опрос проведен в сентябре 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет во всех федеральных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма 1,3 млн рублей позволяет чувствовать себя уверенно средней семье в России.

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