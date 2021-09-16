Вашингтон, 16 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Американская тюнинговая компания Hennessey Performance Engineering представила модернизированную версию пикапа Ford F-150 под названием Venom 775 F-150. Видео с моделью размещено на канале компании в Youtube.

Hennessey Performance Venom 775 F-150

За базовую модель тюнеры взяли стандартный F-150 Crew Cab с мотором V8 объёмом пять литров. Специалисты оснастили авто мощным нагнетателем, а также модернизировали топливную, воздушную и выхлопную системы. В результате мощность «движка» была увеличена до 775 л. с. (929 Нм).

Также машина имеет 20-дюймовые нестандартные колесные диски с 35-дюймовыми внедорожными покрышками. Внешне модель выделяется рельефными передними и задними бамперами, а также светодиодной полосой под бампером.

Стоимость Venom 775 F-150 в зависимости от комплектации варьируется от 90 000 до 110 000 долларов США (от 6,6 млн до 8 млн рублей).

Ранее компания Hennessey в честь своего 30-летия выпустила спецверсию Chevrolet Camaro под названием Camaro ZL1 (Exorcist). Мощность юбилейного авто составляет 1014 «лошадей». Всего собрано 30 экземпляров таких моделей.

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