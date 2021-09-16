Вологда, 16 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Вологодской области в дни выборов будет работать Центр общественного наблюдения. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Олег Кувшинников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«В этом году голосование станет еще прозрачнее. Уполномоченный по правам человека РФ и региональные уполномоченные по правам человека впервые получат доступ к видеотрансляции с участков. Подписано соглашение. Это позволит им оперативнее реагировать на жалобы о нарушениях избирательных прав. За легитимностью проведения выборов также будут следить наблюдатели от партий или кандидатов, организации, подписавшие соглашение с Общественной палатой области, правозащитники. Впервые в регионе заработает Центр общественного наблюдения», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящих выборах жители Вологодской области будут голосовать за депутатов в Госдуму и региональное заксобрание. В федеральный парламент от региона баллотируются 15 кандидатов.