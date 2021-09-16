Вашингтон, 16 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Музыкальная композиция южнокорейской поп-группы BTS «Dynamite» вошла в список 500 величайших песен всех времён по версии известного американского музыкального журнала Rolling Stone.

Цитата из видео «190113 LOVE YOURSELF CONCERT in Nagoya — DNA japanese ver. 방탄소년단 BTS 정국 JUNGKOOK Focus» пользователя I DARE U JK. youtube.com Концерт группы BTS

В рейтинге, опубликованном 15 сентября, песня южнокорейского бойз-бенда заняла 346-е место.

По мнению составителей, Dynamite, возглавившая чарт синглов Billboard, «стала важной вехой для покорившей мир южнокорейской группы».

Отметим, что впервые журнал опубликовал список 500 лучших песен всех времен в 2004 году, а годом ранее, на основе масштабного опроса наиболее авторитетных музыкантов и критиков был опубликован список 500 лучших альбомов всех времен.

В этом году издание заручилось помощью более чем 250 деятелей культуры. По итогам опроса, список возглавила композиция Ареты Франклин «Respect».