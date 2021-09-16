Белгород, 16 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ обнаружила 210 неработающих комплексов видеофиксации нарушения ПДД в Белгородской области.

Дорожные камеры

Как уточнили в ведомстве, камеры не работали из-за технической непригодности. Общая стоимость такой аппаратуры превысила 138 млн. рублей. «Государственным заказчиком мероприятия по модернизации оборудования в целях его надлежащей эксплуатации организованы не были», — цитирует Гепрокуратуру «Газета.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, под Белгородом дорожная камера зафиксировала у нескольких автомобилей малого класса скорость в 300 км/ч.