Москва, 16 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин пропустит около четырёх недель из-за травмы. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Дмитрий Голубович Роман Зобнин

Зобнин получил повреждение икроножной мышцы в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против польской «Легии» (0:1).

В текущем сезоне он сыграл 10 матчей в разных турнирах и забил два гола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зобнин получил травму в первом тайме матча с «Легией» и был заменён на полузащитника Йоррита Хендрикса.