Пекин, 16 сентября 2021, 13:45 — REGNUM Сообщения о планах возобновления шестисторонних переговоров (Россия, Китай, КНДР, Южная Корея, США и Япония) по ядерной проблеме Корейского полуострова не подтвердил официальный представитель министерства иностранных дел Китая. Он заявил об этом 16 сентября на регулярном брифинге.

МИД КНР
МИД КНР
Mooc.chaoxing.com

«Скоро наступит 19 сентября, однако я могу откровенно сообщить о том, что мне неизвестно об упомянутом вами. Могу уточнить у коллег по этому вопросу», — сказал он.

При этом 19 сентября 2005 года по итогам четвертого раунда шестисторонних переговоров в Пекине сторонами было принято совместное заявление, в котором за КНДР признается право использовать энергию атома в мирных целях, а Пхеньян, в свою очередь, взял на себя обязательства отказаться от ядерного оружия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря осуществила Северная Корея.