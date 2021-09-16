Пекин, 16 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Сообщения о планах возобновления шестисторонних переговоров (Россия, Китай, КНДР, Южная Корея, США и Япония) по ядерной проблеме Корейского полуострова не подтвердил официальный представитель министерства иностранных дел Китая. Он заявил об этом 16 сентября на регулярном брифинге.

Mooc.chaoxing.com МИД КНР

«Скоро наступит 19 сентября, однако я могу откровенно сообщить о том, что мне неизвестно об упомянутом вами. Могу уточнить у коллег по этому вопросу», — сказал он.

При этом 19 сентября 2005 года по итогам четвертого раунда шестисторонних переговоров в Пекине сторонами было принято совместное заявление, в котором за КНДР признается право использовать энергию атома в мирных целях, а Пхеньян, в свою очередь, взял на себя обязательства отказаться от ядерного оружия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря осуществила Северная Корея.