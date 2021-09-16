Левокумский район, Ставропольский край, 16 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Ставропольском крае попали в больницу после ДТП двое подростков. Аварию устроил один из них, сев за руль автомашины без прав, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

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Инцидент произошел 16 сентября в Левокумском округе. Известно, что 17-летний подросток, управляя автомашиной «Лада Приора», совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате он и его сверстник попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. В настоящее время производится сбор доказательств вины подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в городе Пятигорске 17-летний подросток, управлявший легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП. Бали ранены он сам и его пассажирка.

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