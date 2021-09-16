Соль-Илецк, Оренбургская область, 16 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области заключенный исправительной колонии № 6, более известной в России как «Чёрный дельфин», судится с администрацией пенитенциарного учреждения. Осужденный к пожизненному лишению свободы требует компенсацию морального вреда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Соль-Илецкого городского суда.

56.fsin.gov.ru ИК-6 в Соль-Илецке

В исковом заявлении мужчина указал, что многие годы работал без отдыха. В марте 2004 года он был трудоустроен на швейном производстве учреждения, где проработал до февраля 2020 года. При этом до 2013 года ему не предоставляли отпуск, а до 2020 года заключённому не оплачивали труд в ночные смены. Заключённый требует компенсацию в размере 70 тысяч рублей.

Иск принят к производству. Дело назначен к рассмотрению.

В судебной инстанции отметили, что ежегодно рассматривают множество исков от заключенных. Практически все дела осуждённые проиграли.