Прага, 16 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Обезвоживание и лёгкое истощение диагностированы у президента Чехии Милоша Земана, госпитализированного 14 сентября. Об этом пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек сообщил 16 сентября.

David Sedlecký Милош Земан

Овчачек подтвердил, что два дня назад 76-летнего президента доставили в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Врачи тщательно обследовали Земана, в том числе провели компьютерную томографию и сонографию. Опасных для жизни заболеваний у президента нет.

«Согласно выводам врачей, президент страдает от обезвоживания и легкого истощения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пражского града.

Пресс-секретарь добавил, что Земан намерен вернуться к обычному графику работы на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, чешский премьер-министрАндрей Бабиш заявил, что Земана госпитализировали после медицинской консультации.

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