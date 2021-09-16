Москва, 16 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Информация об ужесточении административной ответственности за установку в автомобилях шторок и каркасных сеток, которые ограничивают обзор водителю, не соответствует действительности. Об этом заявили в МВД РФ 16 сентября.

Steevven1 Тонировка

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«МВД России разъясняет, что административная ответственность за данное правонарушение существует более десяти лет. Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3. Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается», — пояснили в ведомстве.

В МВД отметили, что никаких изменений этой правовой нормы не было и не планируется. Как и раньше, за это правонарушение в соответствии со статьёй 12.5 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Напомним, ранее портал Autonews сообщил, что сотрудники Госавтоинспекции РФ начали применять жёсткие санкции по отношению к водителям за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах автомобилей. Журналисты напомнили, что первые сообщения о новом запрете появились ещё весной 2021 года.

Тогда инспекторы выносили автомобилистам предупреждение или выписывали штраф в размере 500 рублей. Теперь сотрудники ГИБДД всё чаще выдают гражданам предписание о снятии шторок в указанный срок, либо заставляют убирать их на месте. Причиной этого процесса называют включение каркасных шторок в ограничение Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.