Жители РФ рассказали, по каким вопросам советуются с близкими
Москва, 16 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Большинство жителей России (90%) стараются самостоятельно принимать важные в их жизни решения. Заявили об обратном 8% граждан. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Российские граждане самостоятельно принимают решения по таким вопросам как крупные покупки — квартиры, машины, дачи (68%), покупка бытовой техники (62%) и проведение досуга (60%).
С ближним или друзьями участники опроса советуются по поводу отношений с партнером или супругом (46%), ситуации на работе (43%) и поводу учебы (41%). Граждан испытывают гордость за такие решения как образование, дети и приобретение недвижимости (по 8%)
Телефонный опрос проведен 11 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, для большинства жителей России (94%) самым жизненно важным приоритетов является материальное положение.
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