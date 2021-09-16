Архангельск, 16 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Молодые семьи Архангельской области смогут взять жилье в ипотеку под 2% годовых. Соответствующее соглашение власти региона подписали с ВТБ и ДОМ.РФ.

Ooobober.ru Ипотека

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, получить льготные условия по ипотеке смогут сотрудники сферы здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для семей, у которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок — 2% годовых. Сумма кредита ограничена 3 млн рублей, размер первоначального взноса — 15% от стоимости недвижимости, срок кредита — до 20 лет.

«Для нас это важный проект, он связан в первую очередь с реализацией Кадровой стратегии на территории региона. Анализ рынка труда сегодня показывает, что обеспеченность комфортным жильем является одним из важнейших условий при определении места работы. Медики и педагоги — это те профессии, в которых наш регион испытывает особый дефицит. Поэтому именно им мы предлагаем стать первыми участниками этого пилотного проекта и делаем наш регион привлекательным для специалистов», — заявил губернатор региона Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий и существенный рост цен на жилую недвижимость в РФ привел к падению доступности ипотечного кредитования для среднестатистического жителя России.