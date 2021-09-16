Йошкар-Ола, 16 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 553 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 сентября в регионе выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 56 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 18 880 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1290 человек.