Душанбе, 16 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский неадекватно реагирует на оборонительные российско-белорусские учения. Об этом 16 сентября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Опасной тенденцией является обострение обстановки на западных границах ОДКБ. Расширяется военное присутствие США в Восточной Европе, наращиваются боевые возможности коалиционных формирований стран НАТО», — сообщил Лукашенко в своём докладе.

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Он напомнил, что в 2021 году Североатлантический альянс провёл серию учений в Прибалтике и на Украине. За последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза — до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск — с 60 тыс до 110 тыс военнослужащих. В связи с этим Лукашенко отметил: «Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов. При этом наши соседи — страны Прибалтики, Польша и Украина — весьма нервно реагируют на плановое белорусско-российское учение «Запад-2021». Они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится по всему миру. Хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность».

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«Однако наши соседи традиционно твердят про мнимые угрозы их безопасности. Украинский президент вообще договорился до того, что на белорусско-российском учении будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы, Харькова. В то же время сама Украина постоянно участвует в натовских маневрах, явно имеющих необоронительную тематику, — подчеркнул Лукашенк. — Мы хоть проводим свои учения там, где мы расположены. А американцы за тысячу километров приехали на Украину проводить учения, якобы тоже оборонительные. От кого они там обороняются?».

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