Сеул, , 13:34 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 16 сентября телефонные переговоры со специальным посланником президента США по климату Джоном Керри. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Usar.army.milv

По их словам, стороны обсудили пути двустороннего сотрудничества в вопросе борьбы с изменением климата и для достижения углеродной нейтральности.

Представители двух стран договорились использовать Форум ведущих экономик по энергетики и климату (MEF) как возможность подтвердить желание и приверженность стран «Большой двадцатки» (G20) борьбе с изменением климата, а также укрепить сотрудничество для успешного проведения сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая состоится в ноябре в Великобритании.

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