Сеул, 16 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 16 сентября телефонные переговоры со специальным посланником президента США по климату Джоном Керри. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

По их словам, стороны обсудили пути двустороннего сотрудничества в вопросе борьбы с изменением климата и для достижения углеродной нейтральности.

Представители двух стран договорились использовать Форум ведущих экономик по энергетики и климату (MEF) как возможность подтвердить желание и приверженность стран «Большой двадцатки» (G20) борьбе с изменением климата, а также укрепить сотрудничество для успешного проведения сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая состоится в ноябре в Великобритании.