Москва, 16 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поздравил российских шахматистов с победой на онлайн-олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС.

Veni Markovski Анатолий Карпов

«Хочу поздравить ребят с большим успехом. Здорово, что второй раз подряд сборная России выиграла золото. Это большое достижение, сегодня в шахматах огромная конкуренция», — сказал Карпов.

Он добавил, что онлайн-шахматы отличаются от живых, и выразил надежду, что в ближайшее время шахматы в привычном формате вернутся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России стала победителем второй шахматной онлайн-олимпиады, обыграв в финале команду США.