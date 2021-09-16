Киев, , 13:41 — REGNUM Украинский журналист Дмитрий Гордон намерен доказать, что экс-президент страны Петр Порошенко является агентом российских спецслужб.

Дмитрий Гордон President.gov.by

Об этом он заявил в эфире украинского телевидения.

Гордон напомнил, что ранее Порошенко подал на него в суд и расценил такие действия нынешнего депутата Рады и главы партии «Европейская солидарность» как «подарок». Он заявил, что попросит суд направить специальный запрос в Федеральную службу безопасности РФ.

«Я хочу просить суд подать запрос в ФСБ Российской Федерации — являлся ли Петр Алексеевич Порошенко, пятый президент Украины, агентом КГБ СССР? В его биографии есть немало фактов, которые косвенно могут об этом свидетельствовать», — отметил журналист.

Также он напомнил, что ранее в СМИ были опубликованы материалы и копии писем Порошенко в 2007 году на имя председателя ФСБ России, где он якобы давал обязательства не работать против Российской Федерации.

Гордон пообещал обеспечить прямые трансляции суда по этому делу и предположил, что это будет окончательный будет конец политической карьеры Порошенко — «и приятно, что я к этому приложу руку».

Сам политик или представители его партии заявление Гордона пока не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что Порошенко обратился в суд из-за заявления Гордона о том, что в 2014 году на тот момент президент Украины договорился с президентом РФ Владимиром Путиным отвести украинские войска из Мариуполя и сдать город.