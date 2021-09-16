Йошкар-Ола, 16 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 16 сентября выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 56 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 18 880 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 17 037 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 79 человек. 553 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались восемь жителей республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1290 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 408 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 783 человека, из них у 760 — пневмония, 50 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписан 51 пациент, при этом госпитализированы 110 жителей Марий Эл.