Томск, , 04:01 — REGNUM Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва и региональной Законодательной думы VII созыва начались в Томской области. Они пройдут 17, 18 и 19 сентября.

Томск Илья Борило © ИА Красная Весна

Ровно в 08:00 по местному времени 17 сентября в регионе открылись избирательные участки. Все три дня они будут работать с 08:00 до 20:00.

По данным областного избиркома, по состоянию на 1 июля 2021 года в Томской области зарегистрирован 760 751 избиратель.

Напомним, также в Томской области пройдут выборы главы Белоярского городского поселения, депутатов совета Молчановского сельского поселения V созыва, главы Первомайского сельского поселения.

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